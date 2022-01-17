Yabancı turistler akın etti! Kars'ta görenler şaştı kaldı: Benim için güzel bir duyguydu
Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde buz üzerinde atlı kızak keyfi sürüyor.
Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Kütük Ev bölgesine gelen misafirler, burada buz üzerinde atlı kızak seferleri yapıyor. Kızaklarla kayan vatandaşlar, halay tutup oynuyor.
Buz üzerinde semaverde demlenen çaydan tadarak gönüllerince eğlenme imkanı bulunuyor.
Kars’a Trabzon’dan gezmeye geldiğini belirten Abdullah Gündoğdu, “Daha önce deneyimlemiştim ama tur bu kadar uzun değildi. Suyun donmamış olduğu zamanlarda da gelmiştim." dedi.
Gündoğdu "Buranın, bu coğrafyanın her hali güzel, bu gölün özellikle hem yüzebildiğimiz zamanlarda, hem de üzerinde kızakla gezdiğimiz zamanlarda farklı bir his, yani suyun üzerinde olduğunu bilmek." diye konuştu.