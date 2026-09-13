Yabancı kuruluşlardan LGBT derneklerine para transferleri! MASAK tek tek açıkladı

SWIFT kayıtlarında altı derneğe farklı dönemlerde toplam 3 milyon 359 bin 167 dolar aktarıldığı tespit edildi. En yüksek tutarın 1 milyon 570 bin 692 dolarla Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneğine, ardından 762 bin 939 dolarla Hak Eşitlik Varoluş İçin Derneğine ve 518 bin 525 dolarla Pozitif Yaşam Derneğine gönderildiği görüldü. LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneğine 314 bin 220 dolar, Lambda İstanbul’a 103 bin 650 dolar, Pozitif İz Derneğine ise 89 bin 138 dolar aktarıldığı; transferler arasında ABD Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemeler, Fransa Büyükelçiliği, Hollanda ve Almanya bağlantılı kamu kurumları, ILGA Europe, European Endowment for Democracy, German Marshall Fund, çeşitli uluslararası vakıf ve kuruluşların bulunduğu kaydedildi.