Yabancı kuruluşlardan LGBT derneklerine para transferleri! MASAK tek tek açıkladı
MASAK raporuna göre İstanbul merkezli 6 derneğin (Hak Eşitlik, Lambda İstanbul, LGBTİ+ Aileleri, Pozitif Yaşam, Pozitif İz ve SPoD) yurt dışı fonları incelendi. Büyükelçilikler ve yabancı vakıflardan alınan maddi desteklerin, cinsiyet geçiş ameliyatları dahil çeşitli faaliyetlerde kullanıldığı ve bu finansal hareketlerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi. İşte detaylar...
MASAK Veri İnceleme Tutanağı’na göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/143015 sayılı soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 6 derneğin yurt dışı para hareketleri incelendi. Tutanakta; Hak Eşitlik Varoluş İçin Derneği, Lambda İstanbul, LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği, Pozitif Yaşam Derneği, Pozitif İz Derneği ile Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneğinin çeşitli yabancı kişi, vakıf, kuruluş, büyükelçilik ve kamu kurumlarından maddi destek aldığı; bu kaynakların bir bölümünün cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin ameliyat masrafları dâhil çeşitli faaliyetlerde kullanıldığı ve söz konusu faaliyetlerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
SWIFT kayıtlarında altı derneğe farklı dönemlerde toplam 3 milyon 359 bin 167 dolar aktarıldığı tespit edildi. En yüksek tutarın 1 milyon 570 bin 692 dolarla Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneğine, ardından 762 bin 939 dolarla Hak Eşitlik Varoluş İçin Derneğine ve 518 bin 525 dolarla Pozitif Yaşam Derneğine gönderildiği görüldü. LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneğine 314 bin 220 dolar, Lambda İstanbul’a 103 bin 650 dolar, Pozitif İz Derneğine ise 89 bin 138 dolar aktarıldığı; transferler arasında ABD Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemeler, Fransa Büyükelçiliği, Hollanda ve Almanya bağlantılı kamu kurumları, ILGA Europe, European Endowment for Democracy, German Marshall Fund, çeşitli uluslararası vakıf ve kuruluşların bulunduğu kaydedildi.
“Bankacılık Transfer”lerinde yer alan 45.135 işlemde 13.040 para girişi, 32.095 para çıkışı tespit edilmiştir. Para girişlerinin 218’i doğrudan SWIFT alma işlemidir.
Gönderen adı, ülke/uyruk bilgisi, SWIFT niteliği, banka ve özellikle işlem açıklaması birlikte değerlendirildiğinde; 2021–2026 döneminde yabancı veya uluslararası nitelikte olduğu dosya içeriğinden anlaşılabilen 37 farklı kurumsal kaynak/kamu misyonundan toplam 209 para girişi tespit edilmiştir.