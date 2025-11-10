'Yabancı Damat' dizisinde çocuk oyuncuydu! Ozan Uğurlu son hali ile şaşırttı

Ozan Uğurlu, 1990’lı yılların sonunda çocuk yaşta televizyon dünyasına adım atan Türk oyuncudur. En çok, 2004–2007 yılları arasında yayınlanan efsane dizi “Yabancı Damat”ta canlandırdığı Ali karakteriyle tanındı.Dizide, Gazi Antep’li Nazlı (Nehir Erdoğan) ile Yunan Niko’nun (Özgür Çevik) oğlu rolünü üstlenen Uğurlu, sevimli tavırlarıyla kısa sürede ekranın en tanınan çocuk yüzlerinden biri hâline geldi.