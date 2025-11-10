'Yabancı Damat' dizisinde çocuk oyuncuydu! Ozan Uğurlu son hali ile şaşırttı
2000’li yılların sevilen dizisi Yabancı Damat dizisinde Sumru Yavrucuk’un oğlunu canlandıran Ozan Uğurlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü ismin değişimi sosyal medyayı da salladı.
'ZAMAN NASIL DA GEÇMİŞ!'
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Uğurlu ile Yavrucuk’un buluşması nostalji rüzgârı estirdi. İkilinin samimi pozları kısa sürede gündem olurken, dizinin hayranları “Zaman nasıl da geçmiş!” yorumlarında bulundu.
Yıllar içinde oyunculuğa ara veren Ozan Uğurlu, eğitimine ve farklı projelere yönelmişti.
Ozan Uğurlu, 1990’lı yılların sonunda çocuk yaşta televizyon dünyasına adım atan Türk oyuncudur. En çok, 2004–2007 yılları arasında yayınlanan efsane dizi “Yabancı Damat”ta canlandırdığı Ali karakteriyle tanındı.Dizide, Gazi Antep’li Nazlı (Nehir Erdoğan) ile Yunan Niko’nun (Özgür Çevik) oğlu rolünü üstlenen Uğurlu, sevimli tavırlarıyla kısa sürede ekranın en tanınan çocuk yüzlerinden biri hâline geldi.