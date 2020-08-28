Yaban keçisi objektife poz verdi Erzurum içleri ısıttı
ERZURUM'da yaban keçisinin yol kenarında incir yediği sırada objektife attığı bakış içleri ısıttı.
Olur ilçesi Ormanağzı köyü Ağ Gedik mevkiinde yaban keçisi yol kenarındaki inciri yerken görüntülendi. Yaban keçisi kendisinin resminin çekildiğini fark edince adeta objektife poz verdi.
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Ormanağzı mahallesi sakinleri yaban keçilerine gözleri gibi bakarken, kaçak avlanmalara asla izin verilmiyor. Mahalle sakinlerinin her biri milli parklar görevlileri gibi yaban keçilerini koruyor.
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Bu sayede de yaban keçileri çok rahatlıkla mahalledeki ev yakınlarına kadar gelebiliyor.
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