Xiaomi'nin yeni televizyonu bomba! Şeffaf tasarımı ağızları açık bıraktı
Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, Mi TV LUX Transparent Edition adını verdiği yeni televizyonunu tanıttı. Şeffaf tasarıma sahip olan yeni nesil televizyon görenleri şaşırttı.
Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition tanıtıldı. Bu televizyonu diğerlerinden ayıran en önemli farkı ise şeffaf bir tasarıma sahip olması. Dünyanın seri üretimi yapılan ilk saydam televizyonu olan ürün, 5.7 mm kalınlığa sahip.
55 inç büyüklüğünde şeffaf OLED ekrana sahip olan ürün, 120 Hz tazeleme ve 1 ms gecikme süresine sahip. Ürün, tepeden de bu şekilde görünüyor.
Full HD çözünürlük sunan (yani 1920 x 1080 piksel) ve 10 bit renk derinliğiyle gelen ekran, 150.000: 1 kontrast oranı sunuyor ve DCI-P3 renk gamutunun da yüzde 93'ünü destekliyor.
MediaTek 9650 işlemciden gücünü alan televizyon, 20'den fazla algoritmayla birlikte görüntüleri anlık olarak optimize edebiliyor.