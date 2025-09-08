BIST 10.449
DOLAR 41,26
EURO 48,53
ALTIN 4.820,41

Xiaomi’den 6 modelin fişini çekiyor!

|
Xiaomi’den 6 modelin fişini çekiyor!

Xiaomi, 23 Eylül 2025 itibarıyla altı farklı akıllı telefon modeline yazılım ve güvenlik güncellemesi desteğini sonlandıracağını duyurdu.

Xiaomi’den 6 modelin fişini çekiyor! - Resim: 1

Akıllı telefon kullanıcılarını doğrudan etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Xiaomi, Eylül ayı itibarıyla altı farklı akıllı telefon modeli için yazılım ve güvenlik desteğini tamamen sonlandıracağını açıkladı.

111
Xiaomi’den 6 modelin fişini çekiyor! - Resim: 2

BU TELEFONLAR ARTIK GÜNCELLEME ALMAYACAK!

Şirketin resmi açıklamasına göre, 23 Eylül 2025 tarihinden itibaren söz konusu modeller artık işletim sistemi güncellemeleri ve güvenlik yamalarından mahrum kalacak. Bu durum, kullanıcıların cihazlarını dijital tehditlere karşı daha savunmasız hale getirebilir.

211
Xiaomi’den 6 modelin fişini çekiyor! - Resim: 3

DESTEK KAPSAMINDAN ÇIKAN TELEFON MODELLERİ:

311
Xiaomi’den 6 modelin fişini çekiyor! - Resim: 4

Poco M5

411