Xiaomi’den 6 modelin fişini çekiyor!
Xiaomi, 23 Eylül 2025 itibarıyla altı farklı akıllı telefon modeline yazılım ve güvenlik güncellemesi desteğini sonlandıracağını duyurdu.
Akıllı telefon kullanıcılarını doğrudan etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Xiaomi, Eylül ayı itibarıyla altı farklı akıllı telefon modeli için yazılım ve güvenlik desteğini tamamen sonlandıracağını açıkladı.
BU TELEFONLAR ARTIK GÜNCELLEME ALMAYACAK!
Şirketin resmi açıklamasına göre, 23 Eylül 2025 tarihinden itibaren söz konusu modeller artık işletim sistemi güncellemeleri ve güvenlik yamalarından mahrum kalacak. Bu durum, kullanıcıların cihazlarını dijital tehditlere karşı daha savunmasız hale getirebilir.
DESTEK KAPSAMINDAN ÇIKAN TELEFON MODELLERİ:
Poco M5
