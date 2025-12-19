Xiaomi SU7 2026 modeliyle fırtına gibi esecek! Resmen Tesla’ya rakip geliyor!
Xiaomi'nin elektrikli otomobil pazarına damga vuran SU7 modeli 2026'da makyajlı kasası ile Tesla'ya meydan okumayı planlıyor.
Xiaomi’nin otomobil dünyasına damga vuran ilk göz ağrısı SU7, henüz bir yılını doldurmadan tazelenmeye hazırlanıyor.
Çin’den gelen son raporlar, teknoloji devinin elektrikli sedan modelini 2026’nın ikinci çeyreğinde kapsamlı bir “makyaj” (facelift) operasyonundan geçireceğini gösteriyor.
Hedefte Tesla Model 3 Var
Bu hamle, sadece bir teknoloji güncellemesi değil, aynı zamanda Xiaomi’nin satışlarını yeniden canlandırmak için başlattığı stratejik bir operasyon olarak görülüyor.
Yenilenen Xiaomi SU7 hakkındaki en çarpıcı detay etiket fiyatı. Çin’in önde gelen otomobil uzmanlarına göre, yeni modelin fiyatı mevcut sürüme göre yaklaşık 20.000 RMB (yaklaşık 2.420 €) artacak. Bu artışla birlikte aracın başlangıç fiyatının 235.900 RMB (28.600 €) civarında olması bekleniyor.