Xiaomi, Elon Musk'ın sagibi olduğu Tesla'yı geride bıraktı
Elektrikli otomobil sektöründe büyük yankı uyandıran Xiaomi, zarar etmeye devam ediyor. İlginç bir strateji uygulayan Xiaomi, Elon Musk'ın sagibi olduğu Tesla'yı geride bıraktı.
Çinlilerin satın almak için neredeyse bir yıl sıra beklediği sedan SU7'den sonra YU7 ile SUV piyasasında da rekabeti kızıştırmaya hazırlanan firma, yoğun talebe rağmen yılın ilk çeyreğinde otomobil satışlarından yaklaşık 500 milyon yuan (69,4 milyon $) zarar etti.
İKİNCİ FABRİKAYI DEVREYE SOKACAK
2024 son çeyreğine kıyasla (100 milyon dolar zarar) çok daha pozitif bir tablo çizen Xiaomi'nin ikinci araç fabrikasını da faaliyete soktuktan sonra kârlılığa ulaşması bekleniyor.
Mart 2024'ten bugüne 230 binden fazla SU7 satan Çinli şirketin 2025 için toplam otomobil satış hedefi 350 bin. İlk dört ayda 103 bin satışa ulaşıldı.
Yeni giriş yaptığı otomotiv gibi rekabetçi bir sektörde kısa sürede kârlılığa ulaşmak üzere olan Xiaomi'nin en büyük kozu, çekirdek teknolojilere hakimiyeti. Önümüzdeki beş yılda ar-ge'ye 27,8 milyar dolar bütçe ayırdığını açıklayan firmanın tüm sektörler dahil toplam geliri 2025 ilk çeyreğinde 15,45 milyar dolara, kârı ise 1,49 milyar dolara ulaşmış durumda.