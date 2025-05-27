Xiaomi, Elon Musk'ın sagibi olduğu Tesla'yı geride bıraktı

Yeni giriş yaptığı otomotiv gibi rekabetçi bir sektörde kısa sürede kârlılığa ulaşmak üzere olan Xiaomi'nin en büyük kozu, çekirdek teknolojilere hakimiyeti. Önümüzdeki beş yılda ar-ge'ye 27,8 milyar dolar bütçe ayırdığını açıklayan firmanın tüm sektörler dahil toplam geliri 2025 ilk çeyreğinde 15,45 milyar dolara, kârı ise 1,49 milyar dolara ulaşmış durumda.