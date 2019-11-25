World Wibe Web'in kurucusu Lee'den küresel aksiyon planı

Lee, hazırlamış olduğu çalışmasındaki kuralların bağlayıcılığının olmadığını belirterek, "Bu kurallar iyi bir internet oluşturmak adına bir yol haritası niteliğinde. Ama herkes bu kurallara uymayı taahhüt etmezse değişimin gerçekleşmesi mümkün değil" dedi.