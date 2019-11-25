World Wibe Web'in kurucusu Lee'den küresel aksiyon planı
World Wibe Web'in kurucusu bilim insanı Tim-Berners Lee, interneti daha güvenli bir hale getirmek için yeni bir küresel aksiyon projesini başlattı.
‘http://www...’ ile başlayan site adreslerinin mucidi olan ve internetin isim babası olarak nitelendirilen İngiliz bilim adamı Tim Berners- Lee, son günlerde internetin kullanıcıların mahrumiyetini ihlal ettiği yönündeki uyarıları gündeme geliyor.
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Lee sadece uyarılarla yetinmeyip interneti güvenli bir alan haline getirmek için "Contract for the Web" (İnternet kontratı) adlı bir çalışmaya imza attı.
Lee, hazırlamış olduğu çalışmasındaki kuralların bağlayıcılığının olmadığını belirterek, "Bu kurallar iyi bir internet oluşturmak adına bir yol haritası niteliğinde. Ama herkes bu kurallara uymayı taahhüt etmezse değişimin gerçekleşmesi mümkün değil" dedi.
İnternet için yazılan ilk kural kitabında hükümetlerin dijital çağda şirketlere daha sıkı regülasyonlar uygulaması, veri güvenliğini sağlaması gerektiği belirtiliyor. Şirketlerin ise daha fazla kar edebilmek adına insan haklarını ve demokrasiyi riske atacak adımlardan kaçınması gerektiğinin altı çiziliyor.