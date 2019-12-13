Wolverhampton Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 6'ncı ve son maçında Beşiktaş deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton'a 4-0 mağlup oldu. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri Jota (3) ve Dendoncker kaydetti. Bu skorun ardından Beşiktaş, grubu 3 puanla son sırada tamamladı.
58’inci dakikada Wolverhampton öne geçti. Cutrone’nin topuk pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Neto’nun son çizgiden arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Jota’nın kafa vuruşu kaleci Utku’nun müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.
63’üncü dakikada Wolverhampton farkı 2’ye çıkardı. Dendoncker’in yaklaşık 30 metreden şutu kaleci Utku’nun dokunuşunun ardından direkten topa hareketlenen Jota’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
67’inci dakikada ev sahibi ekip skoru 3-0’a getirdi. Moutinho’nun sağ kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Dendoncker’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.
69’uncu dakikada Wolverhampton bir gol daha buldu. Buur, sağ kanatta kazandığı topla ceza sahası içerisine girdi. Oyuncunun arka direğe çıkardığı pasla buluşan Jota’nın tek vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.