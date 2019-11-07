Wolfsberger Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Wolfsberger’le karşılaşacak. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden ve gruptan çıkma şansı bulunan Başakşehir, deplasmanda da kazanmak istiyor. Peki, Wolfsberger - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak. Graz şehrindeki Liebenauer Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İsviçre'den hakem Sandro Scharer yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 2'den naklen yayımlanacak.

Grupta ilk 3 maçında 4 puan alan ve averajla 2. sırada yer alan turuncu-lacivertliler, rakibini İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada 1-0 mağlup etmişti. Wolfsberger ise grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 2 maçını yitirmeyen Başakşehir, deplasmanda rakibini yenmesi durumunda üst tura çıkmak için önemli bir avantaj elde edecek.

Wolfsberger - Başakşehir muhtemel 11'ler

Wolfsberger: Kofler, Novak, Gollner, Rnic, Schmitz, Schmi, Leitgeb, Ritzmaier, Liendl, Weismann, Niangbo

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Guldbrandsen, Crivelli