Wolfsberger Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI YAYIN

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Wolfsberger’le karşılaşıyor. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden ve gruptan çıkma şansı bulunan Başakşehir, deplasmanda da kazanmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk oluyor. Graz şehrindeki Liebenauer Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetiyor ve müsabaka beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanıyor.

Grupta ilk 3 maçında 4 puan alan ve averajla 2. sırada yer alan turuncu-lacivertliler, rakibini İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada 1-0 mağlup etmişti. Wolfsberger ise grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 2 maçını yitirmeyen Başakşehir, deplasmanda rakibini yenmesi durumunda üst tura çıkmak için önemli bir avantaj elde edecek.

Wolfsberger: 0 - 0 :Başakşehir (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Liebenau

Saat: 23:00

Hakem: Sandro Scharer

Yayın: beIN SPORTS 2

Wolfsberger: Kofler, Schmitz, Novak, Solbauer, Rnic, Leitgeb, Niangbo, Ritzmaier, Niangbo, Liendl, Weissman

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli