Wilma Elles'ten kötü haber geldi! İkiz bebeklerinin babasıyla boşanmış
2011 yılında iş adamı Kerem Göğüş ile yeni bir aşka yelken açan Wilma Elles, ayrılık haberini duyurdu.
2010 yılında Kanal D'de ekranlara gelen Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle adını tüm Türkiye'ye duyuran Alman oyuncu Wilma Elles, geçtiğimiz yıllarda bebekleri dünyaya geldikten sonra evlendiği Kerem Göğüş'le ayrıldığını söyledi.
Kariyerine birçok Türk yapımı sinema filmi ekleyen Wilma Elles, aylardır yan yana gelmediği eşi hakkında ilk kez konuştu. "Özel hayatımla ilgili ilk ve son kez konuşuyorum." diyen Wilma Elles, "Kerem beyle uzun süre önce ayrıldık. İkizlerimle birlikte çok mutluyum" şeklinde açıklama yaptı.
2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş'le aşk yaşamaya başlayan Elles'in, 2015 yılında da Milat ve Melodi adlı ikizleri dünyaya gelmişti.
Wilma Elles ve Kerem Göğüş çiftinin çocukları dünyaya geldikten sonra nikah masasına oturmuş ve bu olay günlerce konuşulmuştu.