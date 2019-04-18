Wilma Elles'ten kötü haber geldi! İkiz bebeklerinin babasıyla boşanmış

Kariyerine birçok Türk yapımı sinema filmi ekleyen Wilma Elles, aylardır yan yana gelmediği eşi hakkında ilk kez konuştu. "Özel hayatımla ilgili ilk ve son kez konuşuyorum." diyen Wilma Elles, "Kerem beyle uzun süre önce ayrıldık. İkizlerimle birlikte çok mutluyum" şeklinde açıklama yaptı.