Wilma Elles'e Monte Carlo'da şok! Otel'de öyle bir şey yaşadı ki...
|
'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisiyle şöhret olan oyuncu Wilma Elles, Monte Carlo'da çocuklarıyla kaldığı otelde korku dolu anlar yaşadı.
2010 yılında 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde oynamak için Türkiye'ye gelen Wilma Elles sonrasında kariyerine ülkemizde devam etti.
16
2011'de iş insanı Kerem Göğüş'le aşk yaşamaya başladı. 2015'te Milat ve Melodi adlı ikizleri dünyaya getiren Elles, 2019'da Göğüş'ten ayrıldı.
26
Alman oyuncu üç yıl sonra da avukat Mehmet Şah Çelik ile evlendi. 5 Ekim 2023 tarihinde üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift kızlarına Manolya Tiara adını verdi.
36
Mutlu evliliği devam eden Wilma Elles geçen ay ise dördüncü kez anne oldu.
46