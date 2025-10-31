Wilma Elles dördüncü kez anne olmuştu! Doğum kilolarından eser kalmadı...
Ünlü oyuncu Wilma Elles, kısa süre önce dördüncü kez anne olarak büyük bir mutluluk yaşadı. Doğumdan yalnızca birkaç gün sonra eski formuna kavuşan güzel oyuncu, fit görünümüyle sosyal medyada gündem oldu.
Türk televizyonunun unutulmaz yapımlarından “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle hafızalara kazınan Wilma Elles, anne olmanın heyecanını bir kez daha yaşadı.
Başarılı oyuncu, geçtiğimiz 5 Ekim’de dünyaya gelen bebeğinin haberini, sosyal medya hesabından nazar boncuğu ve kalp emojileriyle duyurdu. 38 yaşındaki oyuncu, paylaşımında oğluna “Leon Mirza” adını verdiklerini de açıklamıştı.
Wilma Elles, 2014 yılında iş insanı Arif Kerem Göğüş ile evlenmiş, bu evlilikten dünyaya gelen ikizleri Milat ve Melodi’nin velayeti kendisine verilmişti.
Çift 2019 yılında yollarını ayırdıktan sonra oyuncu, 2022 yılında avukat Mehmet Şah Çelik ile nikah masasına oturdu. Elles, geçtiğimiz yıl hamile olduğunu duyurmuş ve hayranlarından binlerce tebrik mesajı almıştı.