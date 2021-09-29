Will Smith 'hayatımıza başkaları girdi' deyip harem itirafı geldi: 20 kadınla...
Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith, Jada Pinkett Smith ile olan evliliği ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla hayranlarını şoke etti.
Hollywood’un ünlü çiftlerinden Will Smith ve Jada Pinkett Smith sık sık ilişkileri ile gündeme gelirken nihayet Will Smith’ten konuyla ilgili açıklama geldi.
53 yaşındaki aktör GQ’dan Wesley Lowery’ye 27 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bir röportajda, “Jada hiçbir zaman geleneksel evliliğe inanmadı. Yani, benim büyüdüğümden çok farklı bir şekilde büyüdü” dedi.
Will Smith, 1997’de evlendiği 50 yaşındaki Pinkett Smith ile olan ilişkisini "Herkesin kendi yolunu bulması gerektiği inancıyla birbirimize güven ve özgürlük verdik." sözleriyle anlattı.
Smith "Evlilik bizim için bir hapishane olamaz. Bu yolu kimseye önermiyorum; ama birbirimize verdiğimiz özgürlükler ve koşulsuz destek bana göre aşkın en yüksek tanımı." dedi.