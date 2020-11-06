Wilbur Beast isimli köpek ABD'de belediye başkanı seçildi! Şaka değil gerçek
ABD’nin Kentucky eyaletinde, Wilbur Beast isimli Fransız bulldog cinsi köpek, Rabbit Hash isimli kasabaya belediye başkanı seçildi.
Kentucky eyaletinde bulunan Rabbit Hash kasabası sakinleri, Wilbur Beast isimli köpeği belediye başkanı olarak seçti. Wilbur Beast, seçim sonucuna göre en çok oy alan belediye başkanı unvanının da sahibi oldu.
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Wilbur Beast rekor oyla seçildi
Wilbur Beast, 'inanması güç ama gerçekten yapılan seçimde' 13 bin 143 oyla, şimdiye kadar en çok oyun sahibi olan belediye başkanı seçildi.
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En yüksek katılım oranı
Ayrıca 22 bin 985 oyla şimdiye kadarki en yüksek katılım oranı görüldü.
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Wilbur Beast, kasabanın başına geçirilen ilk köpek değil.
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