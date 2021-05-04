Wikipedia'da Türk Kurtuluş Savaşı skandalı! İftira attılar

Wikipedia’nın İngilizce sürümünde “Türk Kurtuluş Savaşı” maddesine “etnik temizlik” ifadesinin eklendiği, değiştirilmesine rağmen söz konusu kavramın sayfaya tekrar eklenerek maddenin korumaya alındığı ortaya çıktı.

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Dünyanın en ünlü çevrimiçi ansiklopedisi Wikipedia’da Kurtuluş Savaşı’nı anlatan “Turkish War of Independence” (Türk Bağımsızlık Savaşı) maddesinin giriş kısmına bir kullanıcı tarafından “ethnic cleasing” (etnik temizlik) maddesinin eklendiği, bu ifadenin başka kullanıcılar tarafından silinmesine rağmen tekrar eklenerek sayfanın “vandalizme karşı koruma” altına alındığı görüldü.



Ekşisözlük’ün kullanıcılarından thequantum’un ortaya çıkardığı olaya göre, Wikipedia’nın İngilizce sürümünde yer alan maddenin giriş kısmında “Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’ndaki yenilgisi ve işgalinin ardından Türk Ulusal Hareketi tarafından yürütülen askeri ve etnik temizlik seferi” ifadeleri yer alıyor. “Etnik temizlik” ifadesi başka kullanıcılar tarafından “civilian resist” (sivil direniş) ifadesiyle değiştirilmesine rağmen sayfa yönetimi tarafından söz konusu ifadenin tekrar konduğu ve sayfanın “vandalizme karşı” koruma altına alındığı ifadesi eklendi.







Ermeni iddialarını destekleyen maddeler

Bu şekilde koruma altına alınan sayfalar, Wikipedia’nin kayıtlı kullanıcılarının haricinde değiştirilemiyor. Ayrıca yine aynı sayfada Kurtuluş Savaşı boyunca 264 bin Rum ve 60 ilâ 250 bin Ermeni sivilin öldürüldüğü iddiası da yer alıyor. Söz konusu sayfada karşılıklı mücadele halen devam ediyor. Türk olması muhtemel kullanıcılar “etnik temizlik” ifadesini kaldırıp “askeri ve politik mücadele” yazarken, Wikipedia editörleri “etnik temizlik” maddesini ısrarla sayfada tutmaya çalışıyor. İfadeyi sayfaya “buidhe” adlı bir kullanıcının eklendiği ifade edilirken, söz konusu kullanıcının bilgilerinde Ermeni iddialarını destekleyen maddelere içerik yazdığı belirlendi.



