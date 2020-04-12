Wikileaks'in kurucusu Assange Ekvator Büyükelçiliği'nde saklanırken 2 çocuk yapmış!

Biri 2 biri bir yaşında iki oğlu var

Videoda Assange'ın oğulları olduğu belirtilen 2 yaşındaki Gabriel ile 1 yaşındaki kardeşi Max'in görüntülerine de yer verildi. 37 yaşındaki Morris, Assange'la ilk kez 2011'de tanıştıklarını ve ilişkilerinin 2015'te başladığını anlattı.