Whatsapp'tan kullanıcıları üzecek haber! Artık o telefonlarda uygulama çalışmayacak
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcıları üzecek bir karara imza attı.
Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor. Whatapp'ın yeni hamlesi birçok kullanıcıyı üzecek.
Platform 2020’nin sona ermesi ile bazı akıllı telefonlara verdiği desteğe de son verecek.
WhatsApp güncellediği destek sayfasında iOS 9’un altındaki sürümlere sahip iPhone kullanıcılarının artık WhatsApp’ı kullanamayacağını duyurdu.
Başka bir deyişle iOS 9 ve üstü sürüme sahip olan kullanıcılar WhatsApp kullanmaya devam edebilecek.