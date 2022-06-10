WhatsApp'tan bomba yeni özellik geliyor! Buna bayılacaksınız
Whatsapp'ın yeni bomba özellik haberi gündeme bomba gibi düştü. Milyonlarca kullanıcısı olan dünya devi yeni özelliğini duyurdu.
Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Whatsapp'tan bomba gibi yeni bir özellik geldi.
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WhatsApp'ın yeni özelliğini herkes merakla bekliyordu.
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Peki WhatsApp'ın merakla beklenen yeni özelliği ney? İşte tüm bu sorularınızın cevabı...
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WhatsApp yeni özelliğinde grup katılımcılarının sayısını artırdı.
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