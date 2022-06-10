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WhatsApp'tan bomba yeni özellik geliyor! Buna bayılacaksınız

WhatsApp'tan bomba yeni özellik geliyor! Buna bayılacaksınız

Whatsapp'ın yeni bomba özellik haberi gündeme bomba gibi düştü. Milyonlarca kullanıcısı olan dünya devi yeni özelliğini duyurdu.

WhatsApp'tan bomba yeni özellik geliyor! Buna bayılacaksınız

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Whatsapp'tan bomba gibi yeni bir özellik geldi.

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WhatsApp'tan bomba yeni özellik geliyor! Buna bayılacaksınız

WhatsApp'ın yeni özelliğini herkes merakla bekliyordu.

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WhatsApp'tan bomba yeni özellik geliyor! Buna bayılacaksınız

Peki WhatsApp'ın merakla beklenen yeni özelliği ney? İşte tüm bu sorularınızın cevabı...

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WhatsApp'tan bomba yeni özellik geliyor! Buna bayılacaksınız

WhatsApp yeni özelliğinde grup katılımcılarının sayısını artırdı. 

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