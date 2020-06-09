WhatsApp'taki güvenlik açığı şoke etti! Numaralar deşifre oldu
WhatsApp'ın ‘tıkla sohbet et’ isimli özelliğini kullanan kişilerin telefon numaralarının, Google arama sonuçlarında çıktığı belirlendi. WhatsApp konu ile ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir gizlilik sorunuyla gündemde.
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TechRadar’da yer alan habere göre, WhatsApp'ın ‘tıkla sohbet et’ isimli özelliğini kullanan kişilerin telefon numaraları, Google arama sonuçlarında çıkıyor.
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Aynı habere göre, söz konusu özelliği kullanan yaklaşık 300 bin kişinin telefon numarası, Google arama sonuçlarında herkese açık bir şekilde listeleniyor.
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Google dizininde herkes tarafından görüntülenebilen numaraların üzerine tıklandığı zaman kişilerin WhatsApp profil resmini görüntüleyebilmek de mümkün.
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