WhatsApp'ta para transferi dönemi 1 hafta sürdü! Karar askıya alındı
Brezilya’da bir hafta önce başlatılan WhatsApp üzerinden ödeme sistemi Brezilya Merkez Bankası kararıyla askıya alındı.
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir süredir üzerinde çalıştığı özelliğini geçtiğimiz hafta hayata geçirmişti.
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Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg Facebook hesabı üstünden Brezilya'da yaşayan kişilerin WhatsApp'tan para gönderip alabileceğini duyurmuştu.
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Ancak İngiliz Daily Mail gazetesinde er alan habere göre, Brezilya’da bir hafta önce başlatılan WhatsApp üzerinden ödeme sistemi Brezilya Merkez Bankası kararına takıldı.
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120 milyondan fazla kullanıcısıyla WhatsApp'ın en büyük ikinci pazarı olan Brezilya'da merkez bankası WhatsApp üzerinden ödeme özelliğini askıya aldı.
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