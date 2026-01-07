WhatsApp'ta devrim gibi özellik! Artık daha kısa sürede mümkün olacak...

BIST 12.024
WhatsApp, kullanıcıların sohbetlerde paylaştığı içerikleri daha kontrollü yönetebilmesi için kaybolan mesajlar özelliğini genişletmeye hazırlanıyor. Test aşamasındaki yeni ayarla birlikte, özellikle kısa süreli paylaşımlar için 1 saat ve 12 saat gibi daha kısa otomatik silme seçeneklerinin eklenmesi planlanıyor.

WhatsApp, gizlilik odaklı özelliklerine yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Uygulamanın test sürümünde ortaya çıkan yeni ayara göre kullanıcılar, mesajların 1 saat içinde otomatik olarak silinmesini tercih edebilecek.

1 VE 12 SAAT SEÇENEKLERİ GÜNDEMDE

Yeni seçenek, "Varsayılan mesaj süresi" bölümünde yer alıyor. Mevcut 90 gün, 7 gün ve 24 saat seçeneklerine ek olarak 1 saat ve 12 saat gibi daha kısa süreler de kullanıcıların kullanımına sunuluyor.

Ayar etkinleştirildiğinde, özellik yalnızca yeni başlatılan bireysel sohbetlerde geçerli olacak; önceki konuşmalar bu değişiklikten etkilenmeyecek.

