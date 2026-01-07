WhatsApp'ta devrim gibi özellik! Artık daha kısa sürede mümkün olacak...

1 VE 12 SAAT SEÇENEKLERİ GÜNDEMDE

Yeni seçenek, "Varsayılan mesaj süresi" bölümünde yer alıyor. Mevcut 90 gün, 7 gün ve 24 saat seçeneklerine ek olarak 1 saat ve 12 saat gibi daha kısa süreler de kullanıcıların kullanımına sunuluyor.