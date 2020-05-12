WhatsApp'ın bomba özelliği ortaya çıktı: Zoom'a rakip oluyor
Geçtiğimiz günlerde WhatsApp’ı bünyesinde bulunduran Facebook tarafından tanıtılan Messenger Rooms ile aynı anda 50 kişinin görüntülü görüşmesine imkan tanıyacak olan Facebook bu projeyi WhatsApp'a entegre edecek.
İlk olarak geride bıraktığımız yılın son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde görülen corona virüs bugün dünya üzerindeki neredeyse her ülkeyi etkisi altına almış durumda.
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Dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 280 binin üzerinde cana mal olan salgın milyonlarca kişinin günlük alışkanlıklarını da değiştirdi.
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Virüsün bulaşma hızını yavaşlatmak adına dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başladı. Haliyle Uzaktan çalışmayı kolaylaştıran platformlara olan rağbet hayli arttı.
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Son dönemin gözde uygulamalarından birisi de Zoom. Salgından önce 10 milyon kullanıcısı bulunan video konferans uygulaması bugün 400 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.
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