WhatsApp yeni bir özelliğini duyurdu

WhatsApp, mesajların otomatik olarak silinmesini aktif hale getiren yeni bir özelliğinin devreye alındığını duyurdu.

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WhatsApp tasarımcılarına ait siteden yapılan açıklamada, mesajların otomatik olarak silinme işlevini aktif hale getiren yeni bir özelliğinin devreye alındığı belirtildi.

Kullanıcıların mesajları saklama süresini (1 saatten 1 yıla kadar) kendileri seçebilecekleri ya da bu işlevi ayarlar bölümünden kapatabilecekleri belirtilen açıklamada, otomatik silme işlevinin hem sıradan, hem de grup sohbetlerde erişilebilir olacağı vurgulandı.

Açıklamaya göre işlev aktif hale geldiğinde mesaj gönderme zamanı göstergesinin yanında saat şeklinde küçük bir ikon devreye girecek.