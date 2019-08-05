WhatsApp ve Instagram’ın ismi değişiyor! İşte yeni isimleri

WhatsApp ve Instagram’ın ismi değişiyor! İşte yeni isimleri

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, Whatsapp ve Instagram'da isim değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

WhatsApp ve Instagram’ın ismi değişiyor! İşte yeni isimleri - Sayfa 1

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp bu sefer yeni bir güncelleme ile değil isim değişikliği ile gündeme geldi. 

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WhatsApp ve Instagram’ın ismi değişiyor! İşte yeni isimleri - Sayfa 2

Zira sosyal medya devi Facebook, bünyesinde bulundurduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve Instagram’ın adını değiştirme kararı aldı.

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WhatsApp ve Instagram’ın ismi değişiyor! İşte yeni isimleri - Sayfa 3

Söz konusu kara çerçevesinde iki platformun yeni adları “Facebook'tan Instagram” ve “Facebook'tan WhatsApp” olacak.

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WhatsApp ve Instagram’ın ismi değişiyor! İşte yeni isimleri - Sayfa 4

Görünen o ki Facebook, daha az skandal yaşamış Instagram ve Whatsapp'a ismini ekleyerek markanın imajını kurtarmaya çalışacak

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