WhatsApp ve Instagram’ın ismi değişiyor! İşte yeni isimleri
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, Whatsapp ve Instagram'da isim değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp bu sefer yeni bir güncelleme ile değil isim değişikliği ile gündeme geldi.
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Zira sosyal medya devi Facebook, bünyesinde bulundurduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve Instagram’ın adını değiştirme kararı aldı.
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Söz konusu kara çerçevesinde iki platformun yeni adları “Facebook'tan Instagram” ve “Facebook'tan WhatsApp” olacak.
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Görünen o ki Facebook, daha az skandal yaşamış Instagram ve Whatsapp'a ismini ekleyerek markanın imajını kurtarmaya çalışacak
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