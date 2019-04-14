WhatsApp ve Instagram tüm dünyada çöktü!

Whatsapp ve Instagram'a Türkiye dahil dünya genelinde erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar mesaj gönderemiyor ve alamıyor. Whatsapp ve ınstagram çöktü mü, Whatsapp'a neden giriş yapılamıyor?

Whatsapp'a giriş yapamayanlar yaşanan sorunla ilgili merak içerisinde. WhatsApp, bugün TSİ 13.40 sularında dünya genelinde çöktü.

Uygulamaya giren kullanıcılar mesaj ya da fotoğraf gönderemiyor. WhatsApp'tan konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, Facebook ve Instagram'da da erişim sorunu yaşandığı göze çarpıyor.

Instagram çöktü mü?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a uzunca bir süredir giriş yapılamıyor. Instagramda yaşanan sorunlarla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.Haftalar önce yaşanan erişim sorununda Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda erişimdem kopmuş ve saatlerce dünya genelinde normale dönememişti.