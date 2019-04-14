HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

WhatsApp ve Instagram tüm dünyada çöktü!

WhatsApp ve Instagram tüm dünyada çöktü!

Whatsapp ve Instagram'a Türkiye dahil dünya genelinde erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar mesaj gönderemiyor ve alamıyor. Whatsapp ve ınstagram çöktü mü, Whatsapp'a neden giriş yapılamıyor?

Whatsapp'a giriş yapamayanlar yaşanan sorunla ilgili merak içerisinde. WhatsApp, bugün TSİ 13.40 sularında dünya genelinde çöktü.

Uygulamaya giren kullanıcılar mesaj ya da fotoğraf gönderemiyor. WhatsApp'tan konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, Facebook ve Instagram'da da erişim sorunu yaşandığı göze çarpıyor. 

Instagram çöktü mü?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a uzunca bir süredir giriş yapılamıyor. Instagramda yaşanan sorunlarla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.Haftalar önce yaşanan erişim sorununda Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda erişimdem kopmuş ve saatlerce dünya genelinde normale dönememişti. 

 

GÜNÜN ÖZETİ
abd
SON DAKİKA HABERLERİ
Alex Galatasaray derbisi öncesi yine Aykut Kocaman'a dokundurdu
Alex Galatasaray derbisi öncesi yine Aykut Kocaman'a dokundurdu
Diagne derbide Galatasaray kazanırsa takıma yemek ısmarlayacak
Diagne derbide Galatasaray kazanırsa takıma yemek ısmarlayacak
İngiliz komedyen lan Cognito felç esprisinden 10 dakika sonra öldü
İngiliz komedyen lan Cognito felç esprisinden 10 dakika sonra öldü
AK Parti'den İstanbul seçimine ilişkin yeni açıklama: Olağanüstü itiraz için hazırız
AK Parti'den İstanbul seçimine ilişkin yeni açıklama: Olağanüstü itiraz için hazırız
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu
Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Mazbatayı stadyuma taşımak...
Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Mazbatayı stadyuma taşımak...
ÖNCEKİ HABERLER
Kıdem tazminatı son durum 2019 yeni haber
Kıdem tazminatı son durum 2019 yeni haber
Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı Lewis Hamilton'ın
Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı Lewis Hamilton'ın
2019 yılı hacamat günleri nisan ayında hangisi
2019 yılı hacamat günleri nisan ayında hangisi
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak?
Berat Kandili 2019 ne zaman orucu nasıl tutulur?
Berat Kandili 2019 ne zaman orucu nasıl tutulur?
Bekçilik sınav yeri öğrenme TC ile sorgulama
Bekçilik sınav yeri öğrenme TC ile sorgulama
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 online sorgulama
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 online sorgulama
22 Nisan tatil mi okullar kapalı mı MEB pazartesi açıklaması
22 Nisan tatil mi okullar kapalı mı MEB pazartesi açıklaması
Yorumlar