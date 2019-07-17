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WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

Sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişimde sorun yaşanıyor.

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor. Söz konusu siteye göre, batı ve orta Avrupaağırlıklı olmak üzere üç platformda dünya genelinde erişim sorunları yaşıyor. Söz konusu sıkıntıdan etkilenen ülkeler arasında Türkiye de var.

Henüz resmi açıklama gelmedi

WhatsApp'ta yaşanan sorun ağırlıklı olarak fotoğraf göndermeyle ilgili. Kullanıcılar mesajlaşabiliyor, ancak fotoğraf göndermek istediklerinde bunu yapamıyorlar. Söz konusu sorun TSİ 15.00 sularında başladı. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Zira Facebook'tan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. 3 sosyal medya platformu 3 Temmuz'da da benzer bir sorun yaşamış ve bir süre boyunca milyonlarca kullanıcıya hizmet verememişti. 3 Temmuz'da yaşanan erişim sorununun gün boyu süren siber saldırılar sonucu yaşandığı bilgisi paylaşılmıştı. ABD'li internet devi Facebook, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ı 2012'de, mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katmıştı.

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