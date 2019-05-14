WhatsApp desteğini keseceği telefonları açıkladı! Bakın hangi telefonlar var

WhatsApp desteğini keseceği telefonları açıkladı! Bakın hangi telefonlar var

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı. İşte o telefonlar...

WhatsApp desteğini keseceği telefonları açıkladı! Bakın hangi telefonlar var - Sayfa 1

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor. WhatsApp, platformun desteği keseceği iOS ve Android telefonları açıklamış durumda.

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WhatsApp desteğini keseceği telefonları açıkladı! Bakın hangi telefonlar var - Sayfa 2

WhatsApp, Android 2.3.5 ve iOS 7’den daha eski işletim sistemlerinde Şubat 2020’den itibaren çalışmayacak. Tüm Windows Phone işletim sistemine sahip cihazlara verilen destek de 2019 yılının sonunda kesilecek.

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WhatsApp desteğini keseceği telefonları açıkladı! Bakın hangi telefonlar var - Sayfa 3

Peki WhatsApp'ı kimler kullanamayacak?

iPhone (ilk jenerasyon)

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WhatsApp desteğini keseceği telefonları açıkladı! Bakın hangi telefonlar var - Sayfa 4

iPhone 3G

iPhone 3G S

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