WhatsApp desteğini keseceği telefonları açıkladı! Bakın hangi telefonlar var
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı. İşte o telefonlar...
Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor. WhatsApp, platformun desteği keseceği iOS ve Android telefonları açıklamış durumda.
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WhatsApp, Android 2.3.5 ve iOS 7’den daha eski işletim sistemlerinde Şubat 2020’den itibaren çalışmayacak. Tüm Windows Phone işletim sistemine sahip cihazlara verilen destek de 2019 yılının sonunda kesilecek.
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Peki WhatsApp'ı kimler kullanamayacak?
iPhone (ilk jenerasyon)
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iPhone 3G
iPhone 3G S
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