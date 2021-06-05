BIST 1.433
DOLAR 8,67
EURO 10,55
ALTIN 526,99

Whatsapp bomba özellikler ekliyor internet olmasa bile iletişim olacak

Whatsapp bomba özellikler ekliyor internet olmasa bile iletişim olacak

Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni özellikleriyle kullanıcıları şaşırttı.

Whatsapp bomba özellikler ekliyor internet olmasa bile iletişim olacak

WhatsApp uzun bir süredir gizlilik sözleşmesi kararıyla gündem olurken, milyonlarca kullanıcısını Telegram başta olmak üzere farklı mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı. Kaybettiği kullanıcıları geri kazanmak isteyen Whatsapp ekibi harekete geçti. 

125
Whatsapp bomba özellikler ekliyor internet olmasa bile iletişim olacak

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ve WhatsApp başkanı Will Cathcart yaptıkları görüşmelerde yeni özellikleri onayladı.

225
Whatsapp bomba özellikler ekliyor internet olmasa bile iletişim olacak

WABetaInfo tarafından haberleştirilen özellikler, direk Zuckerberg ve Cathcart ile yapılan röportajda ortaya çıktı. 

325
Whatsapp bomba özellikler ekliyor internet olmasa bile iletişim olacak

CEO Cathcart, tek bir hesabın dört ayrı cihazda kullanılabileceğini söyledi.

425