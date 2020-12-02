Whatsapp bomba özelliğini duyurdu! Herkesin bu işlemleri yapması gerekiyor

Her sohbet penceresi için ayrı bir duvar kağıdı belirlenmesine imkan sağlayan 'özel duvar kağıdı özelliğini' kullanıma sunan platform yanlış mesaj gönderilmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Bu özelliği kullanmak için yapılması gereken bir işlem bulunuyor.