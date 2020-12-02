Whatsapp bomba özelliğini duyurdu! Herkesin bu işlemleri yapması gerekiyor
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıma sunduğu yeni özelliği ile gündemde.
WhatsApp, her sohbet penceresi için ayrı bir duvar kağıdı belirlenmesine imkan sağlayan 'özel duvar kağıdı' özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde yanlış mesaj gönderme tarihe gömülecek.
Her sohbet penceresi için ayrı bir duvar kağıdı belirlenmesine imkan sağlayan 'özel duvar kağıdı özelliğini' kullanıma sunan platform yanlış mesaj gönderilmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Bu özelliği kullanmak için yapılması gereken bir işlem bulunuyor.
Başka bir deyişle güncelleme sonrası isteğe bağlı olarak tüm sohbetlere ayrı duvar kağıtları belirlenebilecek. Bu sayede hangi sohbet penceresinde olduğumuzu daha kolay bir şekilde ayırt edebileceğiz.
Peki bu özelliği nasıl aktif hale getireceksiniz? İşte 'özel duvar kağıdı' özelliğini ayarlamak için adım adım yapmanız gerekenler...