WhatsApp artık internetsiz çalışacak! internetsiz WhatsApp nasıl kullanılır?

WhatsApp uzun süredir beklenen yeni özelliğini devreye aldı. Dün akşam saatlerinden itibaren WhatsApp, Beta sürüm ile test ettiği internetsiz Whatsapp özelliğini Türkiye'de kullanıma açtı. Yaşanan bu gelişme ile birlikte artık kullanıcılar telefonlarında internet olmadığı durumda bile başka cihazlardan WhatsApp kullanabilecek. Peki WhatsApp internetsiz nasıl kullanılacak? İşte kullanma yöntemi...