BIST 1.433
DOLAR 8,66
EURO 10,54
ALTIN 526,71

Whatsapp artık eskisi gibi olmayacak! Bomba özellikler geliyor: 24 saat sonra...

Whatsapp artık eskisi gibi olmayacak! Bomba özellikler geliyor: 24 saat sonra...

Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni özellikleriyle kullanıcıları şaşırttı.

Whatsapp artık eskisi gibi olmayacak! Bomba özellikler geliyor: 24 saat sonra...

WhatsApp uzun bir süredir gizlilik sözleşmesi kararıyla gündem olurken, milyonlarca kullanıcısını Telegram başta olmak üzere farklı mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı. Kaybettiği kullanıcıları geri kazanmak isteyen Whatsapp ekibi harekete geçti. 

125
Whatsapp artık eskisi gibi olmayacak! Bomba özellikler geliyor: 24 saat sonra...

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ve WhatsApp başkanı Will Cathcart yaptıkları görüşmelerde yeni özellikleri onayladı.

225
Whatsapp artık eskisi gibi olmayacak! Bomba özellikler geliyor: 24 saat sonra...

WABetaInfo tarafından haberleştirilen özellikler, direk Zuckerberg ve Cathcart ile yapılan röportajda ortaya çıktı. 

325
Whatsapp artık eskisi gibi olmayacak! Bomba özellikler geliyor: 24 saat sonra...

CEO Cathcart, tek bir hesabın dört ayrı cihazda kullanılabileceğini söyledi.

425