Whatsapp artık eskisi gibi olmayacak! Bomba özellikler geliyor: 24 saat sonra...
Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni özellikleriyle kullanıcıları şaşırttı.
WhatsApp uzun bir süredir gizlilik sözleşmesi kararıyla gündem olurken, milyonlarca kullanıcısını Telegram başta olmak üzere farklı mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı. Kaybettiği kullanıcıları geri kazanmak isteyen Whatsapp ekibi harekete geçti.
Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ve WhatsApp başkanı Will Cathcart yaptıkları görüşmelerde yeni özellikleri onayladı.
WABetaInfo tarafından haberleştirilen özellikler, direk Zuckerberg ve Cathcart ile yapılan röportajda ortaya çıktı.
CEO Cathcart, tek bir hesabın dört ayrı cihazda kullanılabileceğini söyledi.