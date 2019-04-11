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WhatApp'tan dikkat çekici yeni özellik

WhatApp'tan dikkat çekici yeni özellik

Dünyadaki en populer anlık mesajlaşma platformu, WhatsApp'ın kuruluşundan bu yana devam eden ve kullanıcıların sorun olarak gördüğü bu zorunluluk ortadan kaldırılıyor.

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WhatsApp'a gelecek yeni bir güncelleme ile birlikte kullanıcılar, telefon rehberlerine ilgili kişiyi eklemese de WhatsApp uygulamasını kullanıyor olması halinde görüşme başlatabilecek.

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Güncelleme sonrası kullanıcıların karşısındaki kişinin WhatsApp kullanıp kullanmadığını da kontrol etme şansı olacak.

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Son güncelleme kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başladı.

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En yeni sürümü indiren kullanıcıların telefonlarında otomatik olarak söz konusu özellik aktif hale gelecek.

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