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West Bromwich Slaven Bilic'in biletini kesti

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in West Bromwich Albion'daki görevinden kovuldu.

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Premier Lig'de dün akşam deplasmanda Manchester City ile 1-1 berabere kalan West Bromwich Albion'da, Slaven Bilic ile yollar ayrıldı.

Sam Allardyce, Nigel Pearson, Mark Hughes ve Eddie Howe, Bilic'in yerine düşünülen isimler.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, geçen sezon WBA'yı Premier Lig'e taşımıştı. Bilic ile bu sezon ligde yalnızca bir galibiyet alabilen West Brom, 13 haftada sadece 7 puanla 19. sırada.

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