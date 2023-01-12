Weghorst İstanbul'dan ayrılıyor! Beşiktaş, Manchester United'la anlaştı işte ödenecek rakam

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst, Manchester United'ın teklifi sonrası ayrılık kararını yönetime iletmişti. Weghorst'un kısa süre içinde İstanbul'dan ayrılacağı ve Konyaspor maçının kadrosuna olmayacağı ifade edildi.

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Beşiktaş'ta Wout Weghorst bilmecesi sona eriyor. Kasımpaşa maçında attığı golün ardından Beşiktaş taraftarlarına veda eden Hollandalı yıldızın Manchetser United'a transferi artık an meselesi.

İstanbul'dan ayrılıyor

Hollandalı golcünün transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş'ta eşyalarını toplayan Weghorst, İstanbul'dan ayrılıyor. Wout Weghorst, Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda da yer almayacak.

İşte ödenecek rakam!

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre ise beşiktaş ve Manchester United, Wout Weghorst transferi için 3 milyon Euro’ya anlaştı. Hollandalı futbolcunun kiralık sözleşmesi feshediliyor.

Weghorst'un performansı

Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Wout Weghorst, siyah-beyazlı formayla bu sezon 18 resmi karşılaşmada görev yaptı. Weghorst bu maçlarda 9 gol atarken 4 asit yaptı. Weghorst ayrıca Katar 2022'de Hollanda Milli Takımı ile Arjantin'e 2 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.