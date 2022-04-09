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Washington Büyükelçisi Mercan, ABD Başkanı Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi

Washington Büyükelçisi Mercan, ABD Başkanı Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi.

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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden ile Oval Ofis'te çekildiği bir fotoğrafa yer verdi.

Büyükelçi Mercan, "4 Nisan 2022 tarihinde Başkan Biden tarafından kabul edildim." ifadesini kullandı.

ABD'deki Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, göreve geldiğinden bu yana Beyaz Saray'da yabancı misyon temsilcilerini ağırlamayan Biden, ilk kez Beyaz Saray'da büyükelçileri kabul etti.

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