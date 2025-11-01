Wanda Nara'dan Icardi'ye bir büyük suçlama daha! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Wanda Nara, eski eşi Mauro Icardi'ye sosyal medya üzerinden ağır sözler söyledi. Bu kez de çocukları üzerinden suçlamalarına devam eden Nara, o paylaşımlarıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı, Icardi'yi sorumsuz bir baba olmakla suçladı. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Galatasaray'ın Arjantinli efsane futbolcusu Mauro Icardi, sahadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık konuşulmaya devam ediyor. Bir dönem ünlü futbolcunun menajerliğini de üstlenen eski eşi Wanda Nara, son açıklamalarıyla eski eşini bir kez daha karşısına aldı. Icardi'ye şok üstüne şok... Sosyal medya çalkalandı, bakın Nara neler söyledi...
"SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMİYOR"
Evlilikleri boyunca sık sık ihanet iddiaları ve tartışmalarla gündeme gelen çift, ayrılığın ardından bu kez çocuklarının velayeti nedeniyle karşı karşıya geldi. Nara, kızları Francesca ve Isabella üzerinden süren davada Icardi'yi hedef aldı.
Çocuklarının velayeti nedeniyle davaları devam eden Wanda Nara, Icardi'yi sorumsuz bir baba olarak suçladı.
Instagram hesabından paylaşım yapan ve bir anda gündeme oturan Nara, "Ne yazık ki bugün okulun istediği gibi kızlarınla toplantıya Zoom üzerinden katılacak zamanın olmadı. Ayrıca Isi'nin doğum günü için de hiçbir şey göndermedin. Kızların psikologları, bir aydır seninle konuşmak için zaman bekliyor.