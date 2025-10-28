Wanda Nara yeni aşkıyla paylaştı! Doğum gününden çok özel kareler...
Arjantinli model ve televizyon yıldızı Wanda Nara, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminin merkezine oturdu. İcardi'den ayrıldıktan sonra özel hayatı ile gündem olan Wanda Nara doğum günü pozu ile gündemde.
Uzun yıllar Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile yaşadığı fırtınalı ilişkinin ardından Arjantinli rapçi L-Gante ile kısa süreli bir birliktelik yaşayan Nara, bu kez yeni sevgilisi Martin Migueles ile adından söz ettirdi.
Sosyal medyada sık sık dikkat çeken paylaşımlar yapan Wanda Nara, son olarak sevgilisi Martin Migueles’in doğum gününü kutladığı romantik bir gönderiyle gündeme geldi.
Instagram hesabından paylaştığı özel videonun altına Nara, İspanyolca olarak “Feliz cumpleaños mi amor” (Doğum günün kutlu olsun aşkım) notunu düşerek aşkını tüm dünyaya ilan etti.
Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada “M” harfiyle yaptığı gizemli paylaşım, hayranlarını meraka sürüklemişti. Arjantin basını o paylaşımın sırrını çözdü: Bahsedilen “M” harfi, Nara’nın yeni sevgilisi Martin Migueles’in baş harfini temsil ediyordu. Böylece ünlü modelin yeni aşkı da resmen doğrulanmış oldu.