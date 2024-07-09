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Wanda Nara Mauro Icardi çifti boşanıyor iddiası! Nara Icardi'yi takipten çıktı, dava açtı

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Wanda Nara Mauro Icardi çifti boşanıyor iddiası! Nara Icardi'yi takipten çıktı, dava açtı

Arjantin basınında çıkan iddialara göre Wanda Nara, Mauro Icardi’ye boşanma davası açtı. İşte ayrıntılar...

Wanda Nara Mauro Icardi çifti boşanıyor iddiası! Nara Icardi'yi takipten çıktı, dava açtı

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın ünlü futbolcuya boşanma davası açtığı öne sürüldü.

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Wanda Nara Mauro Icardi çifti boşanıyor iddiası! Nara Icardi'yi takipten çıktı, dava açtı

Ciudad Magazin tarafından aktarılan bilgilere göre Wanda, Icardi'ye boşanma davası açtı. Arjantin basınına açıklama yapan Laura Ubfal ise Nara ve Icardi için, "Wanda Nara'nın Avukatı Ana Rosenfeld, 'Wanda'nın bu kararı uzun zamandır vermek istediğini' söyledi." ifadelerini kullandı.

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Wanda Nara Mauro Icardi çifti boşanıyor iddiası! Nara Icardi'yi takipten çıktı, dava açtı

Takipten de çıktı

Arjantinli model Wanda Nara eşi Mauro Icardi'yi Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Galatasaray yıldızı Icardi ise Nara'yı takip etmeye devam ediyor.

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Wanda Nara Mauro Icardi çifti boşanıyor iddiası! Nara Icardi'yi takipten çıktı, dava açtı

İddiaya göre Nara, yıldız oyuncusunun tüm mülkleri kendisine bırakmasını da istiyor. İkili daha önce de kriz yaşamış ancak boşanmaktan vazgeçmişti.

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