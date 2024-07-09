Wanda Nara Mauro Icardi çifti boşanıyor iddiası! Nara Icardi'yi takipten çıktı, dava açtı
Arjantin basınında çıkan iddialara göre Wanda Nara, Mauro Icardi’ye boşanma davası açtı. İşte ayrıntılar...
Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın ünlü futbolcuya boşanma davası açtığı öne sürüldü.
Ciudad Magazin tarafından aktarılan bilgilere göre Wanda, Icardi'ye boşanma davası açtı. Arjantin basınına açıklama yapan Laura Ubfal ise Nara ve Icardi için, "Wanda Nara'nın Avukatı Ana Rosenfeld, 'Wanda'nın bu kararı uzun zamandır vermek istediğini' söyledi." ifadelerini kullandı.
Takipten de çıktı
Arjantinli model Wanda Nara eşi Mauro Icardi'yi Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Galatasaray yıldızı Icardi ise Nara'yı takip etmeye devam ediyor.
İddiaya göre Nara, yıldız oyuncusunun tüm mülkleri kendisine bırakmasını da istiyor. İkili daha önce de kriz yaşamış ancak boşanmaktan vazgeçmişti.