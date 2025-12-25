BIST 11.380
Wanda Nara hakkında bomba iddia! Icardi'ye "tavuk büyüsü" mü yaptırdı?

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki evlilik sonrası gerilim devam ediyor. Boşanma davası kadar velayet savaşı da gündemden düşmüyor. Çocuklarının velayeti için mahkemelik olan ünlü çift, şimdi de başka bir skandalla gündeme geldi.

Wanda Nara hakkında bomba iddia! Icardi'ye "tavuk büyüsü" mü yaptırdı? - Resim: 1

Eski avukatı Nicolás Payarola ile dolandırıcılıktan tutuklanan Wanda Nara’nın, Icardi’ye “tavuk büyüsü” yaptığı iddia ediliyor.

Wanda Nara hakkında bomba iddia! Icardi'ye "tavuk büyüsü" mü yaptırdı? - Resim: 2

İddiaya göre, büyü ve mesajlaşmalar arasındaki bağlantılar, skandalı daha da derinleştirdi.

Wanda Nara hakkında bomba iddia! Icardi'ye "tavuk büyüsü" mü yaptırdı? - Resim: 3

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, basına yansıyan bu iddiaların ardından sosyal medya hesabında tavuk kümesinde çekilmiş bir videosunu paylaştı.

Wanda Nara hakkında bomba iddia! Icardi'ye "tavuk büyüsü" mü yaptırdı? - Resim: 4

Icardi, videosuna yazdığı uzun bir mesajla eski avukatı Payarola’ya tepki gösterdi ve açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

