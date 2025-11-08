Wanda Nara aşkını haykırdı! Sosyal medyada yorum yağdı

Wanda Nara’nın sevgilisi Martin Migueles ile el ele verdiği yeni kare, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Takipçileri, “Elini bir an olsun bırakmıyor” ve “Gerçek aşkı sonunda buldu” yorumlarıyla çiftin mutluluğunu paylaştı. Bir süredir Arjantin ve Avrupa arasında mekik dokuyan ikilinin, artık ilişkilerini gizlemeden yaşamaya başladıkları dikkat çekti. Nara’nın son paylaşımında sevgilisinin elini sıkıca tuttuğu kare, takipçileri tarafından “Nara’nın en huzurlu dönemi” olarak yorumlandı.