Wanda Nara aşkını haykırdı! Sosyal medyada yorum yağdı
Wanda Nara’nın sevgilisi Martin Migueles ile el ele verdiği yeni kare, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Takipçileri, “Elini bir an olsun bırakmıyor” ve “Gerçek aşkı sonunda buldu” yorumlarıyla çiftin mutluluğunu paylaştı. Bir süredir Arjantin ve Avrupa arasında mekik dokuyan ikilinin, artık ilişkilerini gizlemeden yaşamaya başladıkları dikkat çekti. Nara’nın son paylaşımında sevgilisinin elini sıkıca tuttuğu kare, takipçileri tarafından “Nara’nın en huzurlu dönemi” olarak yorumlandı.
Uzun süre futbolcu Mauro Icardi ile yaşadığı fırtınalı evlilikle konuşulan Nara, kısa bir süreliğine şarkıcı L-Gante ile anılmıştı. Ancak ünlü isim, bu defa özel hayatında dengeyi bulmuş görünüyor. Yeni ilişkisiyle birlikte doğal ve sade tarzına dönüş yapan Nara, sosyal medyada paylaştığı pozlarında sakinliğiyle dikkat çekiyor.
Arjantin basını, Wanda Nara ile Martin Migueles’in ilişkisini “uyumlu, samimi ve gerçek bir aşk hikayesi” olarak nitelendirdi. Haberlere göre Nara, iş ve özel yaşamında sadeleşme dönemine girdi.
Sosyal medyada paylaştığı karelerde hem doğal hali hem de aşk dolu bakışlarıyla dikkat çeken Wanda Nara, hayranlarından binlerce beğeni topladı.