MEDYA

Vuslat 20. bölüm fragmanı

Vuslat dizisi 20. yeni bölümüyle 27 Mayıs 2019 Pazartesi akşamı TRT 1'de olacak. Vuslat'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Vuslat 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Vuslat'ın yeni bölümünde neler olacak? Vuslat 27 Mayıs 2019 Pazartesi akşamı TRT 1'de...

Aziz, babası ve annesinin devleştirdiği holdingin başında tek yönetici olarak bulunmakta ve kendi dünyasında Tanrıcılık oyunu oynamaktadır. Feride’ye âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlar. Ancak Aziz konumundaki biri için vazgeçmesi gereken çok fazla şey vardır.

Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleri ile birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Faik Süheyla ile birlikte açtığı terzi dükkanını çalıştırmakta ancak Hasibe’nin bitmez tükenmez istekleri ve çocukların masraflarına yetişememektedir. Feride babasına yardım etmek para için bir butikte çalışmaya başlar. Böylece baba kız evi geçindirmek için didinmektedir.

Feride bir gece Aziz’in işlediği ve bariz bir şekilde örtbas ettiği bir cinayetlere şahit olur. Polise şikâyet etmekte kararlıdır. Ancak Feride polise gideceği anda, kardeşi Fırat’ın da işin içinde olduğunu öğrenir. Aziz, tek başına savaşan bu kızı bir böcek gibi ezmeye yetecek kadar güçlüdür. Feride ise ne yapacağını bilmez bir halde.

Bu karışık süreçte Aziz, Feride’ye âşık olacak; Feride de Aziz’e ilgi duymasına rağmen gururu Aziz’e yaklaşmasına engel olacaktır. İki aşığın önce kendilerini aşmak gibi bir engeli vardır. Aşklarını kabullendikten sonra da bu aşkın imkansızlığı ile yüz yüze kalacaklardır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'matematik dersi' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'matematik dersi' açıklaması
Trump'tan 'Nereleri işgal etmek istiyorsunuz' sorusuna cevap
Trump'tan 'Nereleri işgal etmek istiyorsunuz' sorusuna cevap
Beşiktaş'tan Abdullah Avcı bombası!
Beşiktaş'tan Abdullah Avcı bombası!
Ekrem İmamoğlu: AA topluma millete ihanet etti
Ekrem İmamoğlu: AA topluma millete ihanet etti
Hakan'dan İmamoğlu'nu kızdıran sözler
Hakan'dan İmamoğlu'nu kızdıran sözler
Serhat Akın: Audi Cup'ta Fenerbahçe'yi ayran yaparlar
Serhat Akın: Audi Cup'ta Fenerbahçe'yi ayran yaparlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuzgun 15. bölüm 2. fragmanı
Kuzgun 15. bölüm 2. fragmanı
Diriliş Ertuğrul 149. bölüm 2. fragmanı
Diriliş Ertuğrul 149. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 43. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 43. bölüm fragmanı
İmamoğlu'nu konuk eden Ahmet Hakan'dan 'yoksul' potu
İmamoğlu'nu konuk eden Ahmet Hakan'dan 'yoksul' potu
Ekrem İmamoğlu ile Ahmet Hakan arasında tartışma
Ekrem İmamoğlu ile Ahmet Hakan arasında tartışma
Çarpışma 23. bölüm ön izleme
Çarpışma 23. bölüm ön izleme
Leke 6. bölüm 3. fragmanı
Leke 6. bölüm 3. fragmanı
Hacamat noktaları nereler? Teşhisten Tedaviye Hacamat kitabında
Hacamat noktaları nereler? Teşhisten Tedaviye Hacamat kitabında