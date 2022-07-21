Vücudunuzda bu lekeler varsa dikkat! Cilt kanseri belirtileri nelerdir?

UV ışınlarının etkilediği baş, boyun, el ve yüz gibi bölgelerde daha çok görülen cilt kanseri, genital bölge gibi vücudun hiç güneş almayan yerlerinde de ortaya çıkabilir. Tüm kanser türleri arasında en yaygın görülen kanser türü olan cilt kanseri; yara, şişlik, kızarıklık, leke gibi belirtilerle ortaya çıkar. Cilt kanserinde erken tanı için kişinin vücudunu düzenli aralıklarla kontrol etmesi ve şüpheli durumlarda doktora başvurması gerekir.