Vücudunuzda bu 7 belirti varsa kalp sağlığınız tehlikede olabilir!
Vücuttaki en önemli organ kalptir. Eğer kalp probleminiz olduğunu düşünüyorsanız kalp sağlığınızdaki olası sorunları belirlemek bu belirtilere çok dikkat edin.
1. Göğüs ağrısı
Göğüs ağrısı farklı sağlık durumlarından kaynaklanabilir. Bununla birlikte yoğunlaşırsa, sıkışma ve daralma hissi uyandırıyorsa dikkatli olmalısınız. Göğüs ağrısı bir kalp rahatsızlığından kaynaklandığı zaman, bu organ az oksijenli kan alır. Bu nedenle, mümkün olan en kısa sürede yardım almak önemlidir.
2. Aritmiler
Kalp atışlarımız çoğu zaman düzenlidir. Normalde sağlıklı ve düzenli olduğunda kalp atışlarını fark etmeyiz. Bununla birlikte, çok hızlı, çok yavaş ya da düzensiz değişikliklerin olduğunu fark ederseniz, kalbinizin gerektiği gibi çalışmadığını anlamak için bir doktora danışın.
3. Uyku Apnesi
Bazen uyku apnesi göz ardı edilir, ancak bu durum kalbin düzgün çalışmadığına işaret eden bir semptom olabilir. Bu problem, uyurken vücuda hava girmesini engeller ve beyin ve kalpteki oksijen yetersizliğinden dolayı kalp krizine neden olabilir.Kısa bir süre uyku apnesi geçirmiş olsanız bile, bu konuda dikkatli olmalısınız. Bunun nedeni, uyku apnesinin sizin ve eşinizin uyku kalitesini etkileyecek olmasıdır.
4. Şişmiş ayaklar ve bacaklar
Bol miktarda tuz yiyor musunuz? Normalden fazla mı yürüdünüz? Her iki durumda da bacaklarınızın ve ayağınızın şişmesi yaygın bir durumdur. Bununla birlikte, birkaç gün içinde normal durumlarına dönmeleri gerekir.
Ayrıca, şişmenin sabit olmadığından emin olmalısınız. Durum buysa, kalp yetmezliği ya da arteriyel bir durumdan kaynaklanan sıvı tutulumunun bir belirtisi olabilir.