Vücudunuzda bu 7 belirti varsa kalp sağlığınız tehlikede olabilir!

4. Şişmiş ayaklar ve bacaklar

Bol miktarda tuz yiyor musunuz? Normalden fazla mı yürüdünüz? Her iki durumda da bacaklarınızın ve ayağınızın şişmesi yaygın bir durumdur. Bununla birlikte, birkaç gün içinde normal durumlarına dönmeleri gerekir.

Ayrıca, şişmenin sabit olmadığından emin olmalısınız. Durum buysa, kalp yetmezliği ya da arteriyel bir durumdan kaynaklanan sıvı tutulumunun bir belirtisi olabilir.