Vücudunda sigara söndürdü ve üstüne limon sıktılar korkunç görüntüler ortaya çıktı

"Limon sürdüler, 3 kez yanan sigarayı göğsüm, kollarım ve bacaklarımda söndürdüler"

Emniyette verdiği ifadede başından geçenleri anlatan M.M., "E.S. beni telefonla aradı. Evine gittim. Sonra evden çıktık. Bir müddet sonra hiçbir şey demeden E.S. yanımdan ayrıldı. Bende caddeye doğru devam ettim. Sonra yanıma bir araç yaklaştı. Araçtan 2 kişi indi ve beni zorla arka koltuğa bindirdi. Araçta yüzüme yumruk attılar. Araçla daha önce telefon çaldığım kıyafet dükkanına götürdüler. Burada alt kata indirdiler. Bu sırada birkaç kişi daha geldi ve 9 kişi oldular. Hepsi beni darp etti. Yumrukladılar, tekmelediler ve ellerindeki sopalarla vurdular. Üstüme limon sürdüler. 3 kez yanan sigarayı göğsüm, kollarım ve bacaklarımda söndürdüler. Bana hırsızlık yaptığım için bunları yaptıklarını söylediler. Benden 6 bin lira istediler. 1 saat içinde vermezsem öldüreceklerini söylediler. 'Yanımda param yok. Ömer amcamı arayayım' dedim. Amcamı aradım parayı istedim, 'Yoksa beni öldürecekler' dedim. Şahıslardan biri çenemden tuttu, 'Ben devletim' dedi. Eşofmanımı çıkardılar ve onun ipini boğazıma bağladılar. Birinin elinde soda şişesi vardı. Şişeyi makatıma sokmaya çalıştı" dedi.