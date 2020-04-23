Vücudumuzu oruca nasıl hazırlamalıyız bu tavsiyeler önemli!
Vücudunuzu oruca hazırlayarak daha rahat bir Ramazan ayı geçirmeniz mümkün. Peki bir aylık oruç dönemine nasıl hazırlık yapılmalı?
Porsiyonlarınızı küçültün
Gün boyu tükettiğiniz besinleri azaltmak, mideyi ve sindirimi rahatlatarak Ramazana hazırlanmanızda önemli katkı sağlar. Örneğin, yiyeceğiniz bir et yemeğinin miktarını azaltıp, öncesine bir kase çorba ekleyebilirsiniz. Böylece hem vücuda sıvı alımını artırmaya başlamış hem de çeşitliliği artırarak porsiyonlarınızı küçültmüş oluyorsunuz.
Kafeini kısıtlayın, bol su tüketin:
Çay, kahve ve kola gibi içeceklerde bulunan kafein kronik tüketildiğinde bağımlılık yaptığı gibi sindirim sorunlarına da yol açabiliyor. Ayrıca idrar söktürücü etkisi ile vücutta bulunan suyun böbreklerden atımını hızlandırarak su kayıplarına neden oluyor. Bu nedenle Ramazan’a hazırlık sürecinde kafeini azaltmaya, onun yerine bol su tüketmeye gayret edin.
Ağır ve yağlı besinlerden kaçının
Ramazanda kilo almamızın en önemli nedenlerinden biri yağ içeriği yüksek olan yiyeceklerin sofralarda daha fazla yer alması! Oysa hem Ramazanda hem de Ramazan’a sayılı günler kala ekstra enerji vermeyen ve fayda sağlamayan yağlı ve ağır besinlerden uzak durmak gerekiyor. Midenizi ve sindirim sisteminizi rahatlatarak bir aylık sürece bünyenizi hazırlamak önemli.
Basit değil kompleks karbonhidratları tercih edin:
Çok fazla besin değeri olmayan ancak çok yüksek kalorili tatlı, beyaz un, çikolata, şekerli aromalı içecekler gibi basit karbonhidratlı yiyecek ve içecekler kan şekerinde ani iniş ve çıkışlara yol açıyor, sık sık acıktırıyor. Bulgur, tam tahıllı ekmek, yulaf gibi kompleks karbonhidratlar ise fazla miktarda vitamin, mineral ve posa içerdiğinden tok tutuyor. Bu nedenle basit karbonhidratlardan şimdiden uzak durmaya başlayın ve Ramazan’da da daha geç acıkmak için kompleks karbonhidratları tercih edin.