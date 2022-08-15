Vücudumuzdaki morluklardan doğal yollarla kurtulabilirsiniz
Aldığınız darbelerden veya farklı sebeplerden dolayı vücutta oluşan morluklar bu doğal yağlar ile kısa sürede ortadan kayboluyor.
Bazı ciltler oldukça hassas olması sebebiyle en küçük bir darbede morarmaya başlayabiliyor. Bu morluklar uzun süre geçmediği takdirde kişileri oldukça rahatsız edebiliyor. Evde doğal yollarla yapabileceğiniz bazı özel yağlar ile bu morluklardan kısa sürede kurtulabilirsiniz.
Sardunya yağı
Yeni doku üretimine yardımcı olan ve kan dolaşımın hızlandırarak vücutta oluşan morlukların giderilmesine yardımcı olan sardunya yağı, iyileşme sürecini hızlandırmakla birlikte morluk ile birlikte görülen ağrıların hafiflemesine yardımcı olur.
Limon otu yağı
Analjezik özelliklere sahip olması ve vücut için gerekli olan vitaminleri içermesinden dolayı alınan hasarların oluşturduğu morlukların etkilerini azaltacak olan limon otu yağı, morluktan dolayı oluşan ağrıyı azaltır, görünümünü ve oluşan şişliği yok eder.
Biberiye yağı
Bağışıklığı düzenleyen, iltihaplanmayı azaltan, anti oksidan ve anti enflmasyon etkileri bulunan biberiye yağı morluk olan bölgeye düzenli ve dengeli bir şekilde uygulandığında iyileşme sürecini hızlandırır.