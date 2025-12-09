Volkswagen'in sahibi olan aile kimdir? Piech Porsche hanedanı zorda

Avrupa’nın en güçlü otomotiv hanedanı olarak bilinen Volkswagen’in kurucu ailesinde finansal baskı artıyor... VW’nin zayıflayan mali performansı, otomotiv devini yöneten Piëch-Porsche hanedanını zorluyor. VW bu yıl için otomotiv bölümünde sıfır net nakit akışı bekliyor. Mevcut gidişat, şirketin önümüzdeki yıl rezervlerini tüketmeye başlayabileceğine işaret ediyor.

Avrupa’nın en güçlü otomotiv hanedanı olarak bilinen Piëch-Porsche ailesi, Volkswagen’in zayıflayan finansal görünümü nedeniyle yeniden baskı altında. 2017’de kardeşi Ferdinand Piëch’ten yaklaşık 1,1 milyar euroluk hisse satın almak için borçlanan Hans Michel Piëch’in bu krediyi ödemek için VW’den düzenli temettü akışına bağımlı olduğu belirtiliyor.

Bloomberg'in aktardığına göre, konuya yakın kaynaklar, Volkswagen ve bağlı markalardan gelen temettülerin azalmasının Hans Michel Piëch için baskı oluşturduğunu söylüyor. Porsche Automobil Holding SE, bireysel aile üyelerinin mali durumuna ilişkin bilgi sahibi olmadığını söyleyerek yorum yapmayı reddetti. Volkswagen de konuya ilişkin açıklama yapmadı.

VW’DE DÖNÜŞÜM İVME KAYBEDİYOR

Elektrikli araç rekabeti, Çin pazarındaki zorluklar ve Tesla ile BYD gibi rakiplerin yükselişi, VW’nin dönüşüm ihtiyacını artırıyor. Ancak Piëch-Porsche ailesinin temettüleri koruma isteği, şirketi daha cesur yapı değişikliklerinden uzak tutuyor. WHU Düsseldorf’tan kurumsal dönüşüm profesörü Serden Ozcan, durumu şöyle özetliyor:

-“Volkswagen bir yönetişim kaosu içinde. Şirketin radikal adımlar atması gerekiyor; parçaları ayırmak ve bazı varlıkları satmak dahil. Ailenin buna hazır olduğunu düşünmüyorum.”

AİLENİN PAYI 3 MİLYAR DOLAR DÜŞTÜ

Ailenin Porsche Holding’deki payının değeri, Porsche AG’nin 2022 sonunda borsaya açılmasından bu yana 3 milyar dolardan fazla geriledi. Son iki yılda alınan en az 1 milyar dolarlık temettü bu düşüşü yumuşattı ancak akışın aynı hızla sürmesi beklenmiyor. Hâlihazırda Porsche Holding’in bu yılki temettü geliri yüzde 25 azaldı ve Porsche markası gelecek yıl “önemli ölçüde daha düşük” temettü vereceğini açıkladı.

AİLE TARTIŞMA KONUSU

Üç düzine üyeden oluşan aile, Porsche Holding üzerinden VW’nin çoğunluk oy hakkını ve Porsche AG’de bloklayıcı azınlık payını elinde tutuyor. Ancak karar süreçlerinin yavaş ve temkinli olduğu eleştirileri artıyor. Aile, 2015’te Ferdinand Piëch ile yaşanan güç savaşından beri risk almaktan kaçınan bir çizgide ilerliyor. Dizel skandalının ardından da on yıllardır korudukları 10 markalı VW yapısını dağıtmadan yoluna devam etmeyi tercih ettiler.

YÖNETİCİLER TERK ETTİ

Yakın dönemde Porsche’de kötüleşen sonuçlarla birlikte CEO Oliver Blume’un elektrik odaklı stratejisi bazı aile üyelerinde rahatsızlık yarattı. İtirazlar uzun süre dile getirilmedi, bu da içeride gerginliklere yol açtı. Sonuç olarak CFO Lutz Meschke ve satış şefi Detlev von Platen şubat ayında görevden ayrıldı. Blume’un yerini ocak ayında Michael Leiters alacak.

Yıllarca danışmanların portföy çeşitlendirme çağrılarını görmezden gelen aile, bu yıl itibarıyla yeni yatırım alanları araştırmaya başladı.

Almanya’nın savunma ve altyapı harcamalarına büyük bütçeler ayırması sonrası Porsche Holding, bu alanlarda yatırım yapmaya sıcak bakıyor. Aile ofisinin ayrıca Deutsche Telekom ile savunma odaklı bir girişim sermayesi fonu kurmak için görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

VW BU YIL NAKİTTE SIFIR ÇEKİYOR

Volkswagen’in nakit akışı üzerindeki hassasiyet, şirketin yeni yatırım planlarını geciktiriyor. Mali İşler Direktörü Arno Antlitz, önümüzdeki beş yıl için hedeflenen 160 milyar euroluk bütçeyi tutturmak amacıyla kesintiler ve varlık satışlarını değerlendiriyor.